Спрос на отдых в Крыму в межсезонье увеличился почти в 1,5 раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма зафиксировали рост спроса на отдых на полуострове в межсезонье со стороны туристов почти в 1,5 раза, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко на онлайн-конференции Ассоциации оздоровительного туризма.

"Доля Крыма в продажах, например, национального туроператора "Алеан" санаторно-курортного направления составляет порядка 40% по стране на сегодняшний день. В целом спрос на Крым в межсезонье по сравнению с прошлым годом увеличился почти в 1,5 раза", - сказал Волченко.

Министр уточнил, что в Крыму работают 1 092 объекта размещения, в том числе 71 санаторий. "Порядка 40 санаторно-курортных организаций подготовили специализированные программы по реабилитации после COVID-19. И еще порядка 10 разрабатывают собственные программы", - рассказал Волченко.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек.

Из-за роста заболеваемости новым коронавирусом с конца прошлого года в республике действует ряд ограничений, связанных с проведением банкетов и массовых гуляний. Однако в январе и феврале фиксируется снижение темпов распространения инфекции и власти Крыма готовятся с 1 марта отменить все ограничения, кроме масочного режима и социального дистанцирования.