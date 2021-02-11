Бокерия и Фетисов получат звания "Почетный гражданин Московской области"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг поддержали ходатайства о присвоении звания "Почетный гражданин Московской области" академику РАН и РАМН Лео Бокерии и двукратному олимпийскому чемпиону Вячеславу Фетисову.

"Безусловно, представленные кандидатуры имеют большую заслугу не только перед Московской областью, но и в масштабах нашей страны. Всем хорошо известны, и действительно являются большими профессионалами в своем деле. <...> Можно считать в целом, решение принято (принятие постановлений о ходатайстве)", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Лео Бокерия работает в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева с 1968 года. В 1994 году он был избран действительным членом РАМН по специальности "кардиохирургия". В 2011 году избран действительным членом РАН по Отделению физиологии и фундаментальной медицины. Бокерия одним из первых в мире выполнил одномоментные операции для коррекции врожденных, приобретенных пороков сердца, или ишемической болезни сердца, сочетающихся с жизнеугрожающими тахиаритмиями.

Вячеслав Фетисов в 2002 году был главным тренером и генеральным менеджером сборной России по хоккею на Олимпийских играх. Под его руководством сборная России завоевала бронзовую медаль. С 2016 года он является депутатом Госдумы РФ.