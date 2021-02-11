Жители Подмосковья, планирующие развод, смогут получить консультации медиатора

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Проект по проведению консультаций по медиации с планирующими развод родителями, направленный на смягчение у детей травмирующих психологических последствий развода, будет запущен в трех крупных округах Московской области, сообщила в четверг журналистам уполномоченный по правам ребенка в области Ксения Мишонова.

"Мне хотелось бы вам представить наш проект "НЕделим". <…> В чем будет суть проекта? Все споры, понятно, что существуют не в интересах детей. Грубо говоря, родители не умеют разводиться так, чтобы не травмировать детей. Мы хотим помочь родителям, семье выйти из сложной истории под названием развод цивилизовано, в благоприятной атмосфере для ребенка, в интересах ребенка. Сейчас выбираются три муниципалитета, скорее всего, это будут самые наши густонаселенные муниципалитеты, где мы предложим родителям пройти службу медиации", - сказала Мишонова.

Она отметила, что проект реализуется совместно с московским областным судом, также будут подключены областные медиативные центры. "Для нас важно, если родитель приходит, пишет заявление о разводе, чтобы они получили консультацию медиатора: как подготовить семью, ребенка; как вести себя во время развода; как не навредить ребенку после развода; как договориться мирным путем. <…> Наша задача - снизить негативные последствия для детей во время развода", - добавила детский омбудсмен.

По ее данным, в 2018 году в аппарат детского омбудсмена региона поступило 146 обращений по вопросам, касающихся родительских споров после развода, в 2019 - 155, а в прошлом году таких обращений было 194. Большинство из них связаны с принудительным исполнением решения суда о порядке общения с ребенком.

"У нас тотально не соблюдаются решения суда о порядке общения с одним из родителей. <…> Для нас очевидно, что законодательство в этой сфере требует совершенствования. Я бы сказала, что требует ужесточения. Мы выступаем за жесткие меры по отношению к родителям, которые превышают свои родительские права, которые удерживают детей, которые лишают права на общение с другим родителем, родственниками и воздействуют на детей психологически", - подчеркнула Мишонова.

Она уточнила, что за девять месяцев 2020 года территориальными органами ЗАГС Московской области было составлено более 22,4 тыс. записей актов о расторжении брака, из них по решению суда - свыше 15 тыс. За весь 2019 год было составлено более 37,3 тыс. записей актов о расторжении брака.