В МЧС прорабатывают вопрос внедрения в Арктике платформы поддержки принятия решений при ЧС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Глава МЧС России в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург оценил уровень подготовки спасателей для работы в Арктике, а также обсудил на совещании с коллегами вопрос создания в регионе опытного экспериментального комплексного Арктического центра. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"Участники совещания обсудили подготовку к реализации научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) "Комплексный научно-технический проект "Арктические технологии спасания", - сказали в пресс-службе. - В ее рамках прорабатывается вопрос о создании опытного экспериментального комплексного Арктического центра МЧС России, а также внедрения интеллектуальной платформы поддержки принятия решений при реагировании на ЧС".

Как отметили в МЧС, в настоящее время действуют семь арктических комплексных аварийно-спасательных центров МЧС России, которые предназначены для поиска и спасения людей на водных объектах, в лесотундре, а также для оказания помощи при ЧС. "В ближайшие годы их количество планируется увеличивать", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, Зиничев оценил уровень подготовки спасателей для работы в Арктической зоне. "Освоение этого региона является приоритетным. Задача МЧС России - обеспечить как безопасное развитие инфраструктурных проектов, так и безопасное функционирование Северного морского пути", - сказал он, добавив, что необходимо комплексно совершенствовать аварийно-спасательную инфраструктуру в Арктике, используя в том числе наработанные механизмы и научно-технический потенциал ведомственных вузов.

Также глава МЧС ознакомился с инновационной научно-исследовательской разработкой "Криптон". Она представляет собой макет-демонстратор для интерактивного обучения и отработки навыков тушения пожаров в различных ситуациях с применением технологии виртуальной реальности, осмотрел экспозицию научных разработок в музее истории и новый спортивно-оздоровительный комплекс Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России.

Министр также возложил цветы к мемориальному комплексу памяти пожарным, погибшим при исполнении служебного долга.