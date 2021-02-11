Швыдкой сообщил, что Год дипломатии знаний РФ и Великобритании может пройти в 2022 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Перекрестный Год дипломатии знаний может пройти в России и Великобритании в 2022 году, об этом сообщил в четверг специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Я говорю сейчас о гипотетическом плане, мы ждем в данном случае решения Министерства иностранных дел Великобритании. Я полагаю, что можно было бы рассмотреть вопрос о проведении в 2022 году Года научной дипломатии. Можно так его назвать. А можно его назвать "Год дипломатии знаний" или "Год знаний", - сказал он в ходе встречи ректоров университетов России и Великобритании, которая проходит онлайн в четверг.

Швыдкой подчеркнул, что пока это план, "у России и Великобритании есть хороший опыт проведения перекрестных годов". "Несмотря на все сложности наших межгосударственных, политических отношений, экономических, тем не менее в сфере гуманитарной мы достаточно плотно работаем с Британским советом", - добавил спецпредставитель президента РФ.