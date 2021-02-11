В Тверской области открыли 12 центров амбулаторной помощи пациентам с коронавирусом

ТАСС, 11 февраля. Более 2 тыс. пациентам с признаками новой коронавирусной инфекции помогли в центрах амбулаторной помощи, которые начали создавать в Тверской области в январе 2021 года. Сейчас работают все 12 из запланированных к открытию специализированных медучреждений, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"В Тверской области функционируют все 12 из запланированных к открытию центров амбулаторной помощи (ЦАП) пациентам с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии и COVID-19. С начала февраля туда обратились свыше 2 тыс. жителей региона", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

В пресс-службе уточнили, что обращения в центры амбулаторной помощи Тверской области принимаются от первичных пациентов, имеющих признаки ОРВИ, внебольничной пневмонии, а также с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.

Как сообщалось, первый центр для работы с пациентами с коронавирусом открыли в Твери в январе 2021 года. Такие центры необходимы, чтобы максимально развести потоки пациентов и снизить нагрузку на обычные поликлиники.

По данным регионального оперативного штаба на 11 февраля, в Тверской области коронавирус с начала пандемии выявлен у 31 099 человек, в том числе у 175 за последние сутки, выздоровели 27 529 человек, 553 пациента с коронавирусной инфекцией умерли.