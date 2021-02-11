Роскомнадзор составит восемь протоколов на интернет-платформы за призывы к протестам

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор составит восемь протоколов в отношении ряда социальных сетей и интернет-платформ за призывы к несанкционированным акциям. Об этом ТАСС в четверг сказали в пресс-службе ведомства.

"В отношении каждой интернет-платформы будет составлен один протокол об административном правонарушении, который в течение пяти дней будет передан в мировой суд", - сказали в пресс-службе. В ведомстве сообщили, что вызовы для составления протоколов об административных правонарушениях направлены представителям Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram. Составление протоколов состоится в период с 11 февраля по 1 марта, сказали в пресс-службе.

Нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети влечет штраф для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера годовой выручки.

"Сумму штрафа определяет суд", - сказали в ведомстве.