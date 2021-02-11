Власти Смоленской области наградили почетными знаками 100 врачей и волонтеров

ТАСС, 11 февраля. Почетный знак "За исцеление и милосердие", учрежденный властями Смоленской области в 2020 году для поощрения за работу по борьбе против коронавируса, в четверг первые вручили волонтерам, медицинским и соцработникам. Всего награды удостоены 100 человек, сообщила пресс-служба администрации региона.

"Почетного знака "За исцеление и милосердие" удостоены 100 человек: врачи, средний и младший медицинский персонал, работники социального обслуживания, волонтеры - студенты смоленских высших учебных заведений. Именно они стали настоящими героями современности, ведь благодаря их работе в Смоленской области удалось спасти более 20 тыс. жизней", - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.

В пресс-службе отметили, что Смоленская область в 2021 году стала одним из первых субъектов РФ, где учредили собственную специальную награду для поощрения за борьбу против коронавируса. "Сегодня мы не только чествуем людей, мужественно вставших на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, но и впервые отмечаем их самоотверженный труд областной наградой", - передает пресс-служба слова губернатора Алексея Островского.

По данным регионального оперативного штаба на 11 февраля, в Смоленской области коронавирус с начала пандемии выявлен у 24 242 человек, в том числе у 157 - за последние сутки, выздоровели 21 507 человек, 510 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли.