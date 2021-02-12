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Облачная погода, метель и до 12 градусов мороза ожидаются в Москве 12 февраля

Ночью температура может опуститься до минус 15 градусов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, сильный снег, местами метель, снежные заносы, гололедица и до минус 12 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 10-12 градусов мороза. В ночь на субботу она может опуститься до минус 15 градусов.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами с порывами до 18 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба. В связи с ухудшением погодных условий 12 февраля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 9-14 градусов мороза. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 17 градусов.

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