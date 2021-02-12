Жители Подмосковья 12 февраля смогут привиться от коронавируса в мобильных пунктах у МФЦ

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Жители Московской области в пятницу смогут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в мобильных пунктах, развернутых рядом с многофункциональными центрами (МФЦ). Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"12 февраля жители Подмосковья смогут сделать прививку от COVID-19 возле 25 региональных МФЦ. Мобильные пункты вакцинации будут работать с 8 утра до 8 вечера. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Заранее записываться на прививку не нужно", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Минздраве региона, каждого пациента осмотрит терапевт, в случае отсутствия противопоказаний будет введен первый компонент вакцины "Спутник V".

Как пояснили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья, мобильные пункты вакцинации от коронавируса у МФЦ будут открыты в Балашихе, Домодедове, Видном, Волоколамске, Дмитрове, Зарайске, Кашире, Клину, Луховицах, Люберцах, Мытищах, Можайске, Ногинске, Наро-Фоминске, Звенигороде, Озерах, Раменском, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Ступине, Талдоме, Чехове, Голицыне, Лотошине и Шаховской.