В Кубинке закрылся мобильный госпиталь Минобороны РФ

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Временный мобильный госпиталь, который был развернут в прошлом году силами российского военного ведомства на базе Конгрессно-выставочного центра в подмосковном парке "Патриот", завершил работу, сообщает в пятницу Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, медицинскую помощь в госпитале получили 6 657 гражданских пациентов с коронавирусной инфекцией.

Госпиталь на 1 420 коек для лечения инфекционных больных был развернут по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу для оказания медицинской помощи жителям Московской области.

"Всего в работе инфекционного центра с начала октября 2020 с учетом ротации было задействовано более 1,6 тыс. специалистов (врачей, среднего и младшего медперсонала) из Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова", - говорится в сообщении.

Работа личного состава медицинского отряда была организована посменно, с соблюдением мер индивидуальной защиты.

"В том числе под руководством профессорско-преподавательского состава в лечении больных принимали участие курсанты Военно-медицинской академии. Допуск курсантов и слушателей академии к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией осуществлялся исключительно по их собственному желанию", - сказано в сообщении.