В Москве выбирают доноров антиковидной плазмы с данными анализов из столичных ИФА-центров

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Служба крови Москвы отбирает доноров плазмы с антителами к коронавирусу из делавших ИФА-тестирование в городских поликлиниках, а не частных лабораториях. Это связано, в первую очередь, с заботой о пациентах, для которых заготавливается плазма. Об этом ТАСС сообщил в пятницу заведующий отделением клинической и производственной трансфузиологии и гравитационной хирургии крови НИИ СП имени Склифосовского Александр Костин.

"Цель рекрутинга доноров - заготовка антиковидной плазмы с высоким титром вирус-нейтрализующих антител (ВНА). Не все виды антител, вырабатывающиеся при данном заболевании, обладают вирус-нейтрализующей активностью. В настоящее время для предварительного скрининга и поиска потенциальных доноров реконвалесцентной плазмы Служба крови города Москвы ориентируется на результаты исследований, проведенные в медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы", - сказал Костин.

Он уточнил, что в настоящий момент антитела можно проверить в 30 городских поликлиниках. Тесты других медицинских организаций и лабораторий не предусмотрены регламентом Службы крови ДЗМ по заготовке антиковидной плазмы, так как невозможно гарантировать качество, какую-либо стандартизованность конечного продукта, безопасность и в дальнейшем эффективность плазмы такого донора для реципиента.

Плазма с антителами к коронавирусной инфекции применяется для лечения заболевших пациентов в среднем и тяжелом состоянии, находящихся в стационарах. Метод является одним из составляющих комплексной терапии. Переливание плазмы назначается лечащим врачом в зависимости от клинической картины. Благодаря переливанию плазмы вероятность ухудшения состояния и перевода пациента на ИВЛ снижается почти в два раза, а выживаемость увеличивается на 19%.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Мэр Москвы Сергей Собянин установил донорам плазмы с антителами COVID-19 стимулирующие выплаты в размере 5 тыс. рублей. Также доноры получают компенсацию на питание в размере 1 212 рублей. Для доноров плазмы после перенесенной коронавирусной инфекции работает горячая линия +7 (495) 870-45-16.