Путин поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю. Соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Этот замечательный праздник, который на протяжении столетий широко и торжественно отмечают представители разных народов нашей страны, символизирует пробуждение природы, наполняет сердца людей радостью и надеждой, вдохновляет на добрые дела", - говорится в сообщении.

Президент отметил важность того, что российские буддисты бережно хранят и передают из поколения в поколение традиции предков. "Буддийская община России <...> своими самобытными, содержательными просветительскими, благотворительными инициативами обогащает культурную, общественную жизнь нашего многонационального Отечества", - добавил он.

"В этот праздничный день желаю вам здоровья, счастья и благополучия", - пожелал Путин.