{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю

Президент отметил важность того, что российские буддисты бережно хранят и передают из поколения в поколение традиции предков

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю. Соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Этот замечательный праздник, который на протяжении столетий широко и торжественно отмечают представители разных народов нашей страны, символизирует пробуждение природы, наполняет сердца людей радостью и надеждой, вдохновляет на добрые дела", - говорится в сообщении.

Президент отметил важность того, что российские буддисты бережно хранят и передают из поколения в поколение традиции предков. "Буддийская община России <...> своими самобытными, содержательными просветительскими, благотворительными инициативами обогащает культурную, общественную жизнь нашего многонационального Отечества", - добавил он.

"В этот праздничный день желаю вам здоровья, счастья и благополучия", - пожелал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Нарышкин: заключающих сделки с враждебными России странами нельзя назвать оппозиционерами
Директор Службы внешней разведки также заявил, что осознанно оскорбляющие ветеранов приравнивают себя к пособникам нацистов
Читать полностью