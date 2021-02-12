Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,91

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу опустился до минимума с 5 февраля и составил 0,91. В Москве этот показатель за сутки вырос с 0,81 до 0,9, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Третий день подряд во всех десяти регионах с наибольшим количеством заболевших коэффициент удерживается ниже единицы. В Воронежской области он составил 0,99, в Иркутской области - 0,98, в Ростовской - 0,97, в Нижегородской - 0,96, в Архангельской - 0,92, в Свердловской, как и в Москве, показатель равен 0,9.

В Красноярском крае он обновил минимум с августа и составил 0,87, а в Подмосковье и Санкт-Петербурге опустился до 0,83.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.