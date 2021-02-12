Ветеран Артеменко отказался участвовать в судебном процессе из-за оскорблений Навального

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Ветеран Игнат Артеменко, в клевете на которого обвиняют Алексея Навального, в пятницу направил в суд ходатайство с жалобой на дальнейшие оскорбления со стороны подсудимого и отказом от личного участия в процессе, передает корреспондент ТАСС.

"Артеменко в ходатайстве указывает, что после оскорбительных высказываний Навального на предыдущем заседании ему стало плохо, была вызвана скорая, и он отказывается от личного участия в процессе", - заявила судья. Ветеран также попросил дать правовую оценку действиям подсудимого в суде.

Прокурор также огласила письменный ответ главврача больницы, где проходит лечение Артеменко, согласно которому ему не рекомендуется участвовать в процессе. В свою очередь Навальный поставил под сомнение подлинность заявления Артеменко. "Я хотел бы понять, откуда прокурор получила это заявление, кто передал это заявление. Вы сами написали его и подписали за него?" - обратился к прокурору Екатерине Фроловой Навальный. Адвокат Ольга Михайлова также поддержала сомнения своего подзащитного.

Суд удовлетворил ходатайство обвинения, приобщив заявление потерпевшего и освободив его о участия в заседании. На прошлом заседании Навальный неоднократно оскорбительно высказывался в адрес ветерана.

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в Telegram и в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.