Эксперт: признаками постковидного синдрома могут быть потливость и быстрая утомляемость

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Потливость, быстрая утомляемость, сложности с концентрацией могут быть симптомами постковидного синдрома, сообщил в пятницу на пресс-конференции директор Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава РФ Игорь Никитин.

"Это собирательно медицинское понятие, куда вносятся все признаки мультисистемного, мультиорганного поражения после течения или терапии COVID-19. Это и признаки поражения центральной нервной и периферической систем, например, нарушение терморегуляции, невозможность сконцентрироваться, особенно на ответственных постах <...> первое время особенно, с большой тревогой сталкиваются с тем, что не могут это сделать, как делали раньше", - сказал он.

После перенесенного COVID-19 может проявляться частая потливость и утомляемость. "Как будто бы ранее привычные физические нагрузки становятся невозможными. Пациенту хочется прилечь в середине дня, отдохнуть, сделать перерыв между обычным набором действий, которые были для него ранее весьма привычны", - добавил Никитин.

Также у пациентов может быть выраженная депрессия, сохранения одышки, снижение толерантности к физическим нагрузкам.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 042 837 случаев заражения, выздоровели 3 559 142 человека, умерли 79 194. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стрне.