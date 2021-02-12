Эксперт: люди с сахарным диабетом оказались самой уязвимой группой в период пандемии

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Пациенты с сахарным диабетом в сочетании с новой коронавирусной инфекцией оказались одной из самых уязвимых групп населения в период пандемии. Об этом в пятницу сообщил президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, главный внештатный специалист - эндокринолог Минздрава России Иван Дедов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Сегодня, особенно с COVID, самый уязвимый оказался, конечно, сахарный диабет. Не только потому, что это системное поражение сосудов, но самое главное, что здесь эритроциты, блокированные глюкозой, не доводят те четыре молекулы кислорода, которые обычно они передают тканям, везут одну или две или вовсе не довезут. Поэтому, естественно, совершенно, здесь уже такая и метаболическая гипоксия, ну и, конечно, легочная наступает, поэтому смертность высокая", - сказал эксперт.

Дедов также поделился с главой государства успешным опытом лечения таких пациентов, в частности, выбором правильных методов терапии и препаратов. "Мы предположили, какие инновационные препараты сегодня нужны в обязательном порядке. По большому счету мы предложили свой вариант наиболее эффективного лечения COVID начиная буквально с первых дней атаки вирусной инфекции. Потому что природа придумала удивительное спасение для всего животного мира, в том числе для человека, это кортикостероиды, это гормон надпочечника. Они регулируют иммунную систему, но они останавливают любое аллергическое или другое нежелательное, или вредное для здоровья живого организма [воздействие]", - пояснил он.

"Когда вводишь кортикостероиды, они останавливают деление вирусов, и, конечно, вот этот шторм выброс цитокинов. А там уже легче, конечно, разбираться. Так что кортикостероиды это первое место. Антикоагулянты это чтобы не было тромбообразования, а там, естественно, окислители, аскорбинка, потому что она идет на построение гормонов надпочечника, и так далее. Мы получаем действительно очень хорошие результаты в этом отношении", - добавил Дедов.

Также специалистами Центра эндокринологии были разработаны и предложены методы ведения пациентов с сахарным диабетом. "Здесь наши подходы по сравнению, скажем, с пульмонологами, они немного шире, они глубже. Но они принимаются нашими коллегами", - заключил эксперт Минздрава.