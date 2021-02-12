В России предложили лишать свободы на срок до 10 лет за организацию попрошайничества

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и первый замруководителя фракции справоросссов Михаил Емельянов в пятницу внесли в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за повторную организацию занятия попрошайничеством. Текст размещен в думской электронной базе, правительство инициативу не поддержало.

Уголовный кодекс (УК) РФ предлагается дополнить статьей, согласно которой организация попрошайничества лицами, ранее уже привлекавшимися за это к ответственности, наказывается штрафом от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. Если преступление было совершено с использованием служебного положения, с угрозой насилия, его применением или с привлечением несовершеннолетних, то за это может последовать лишение свободы на срок до шести лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Если попрошайничество было организовано с привлечением детей и подростков младше 14 лет, то срок лишения свободы составит от трех до десяти лет "с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо без такового".

Помимо этого, справороссы в пятницу внесли законопроект о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Депутаты предложили установить, что "деяния, направленные на организацию занятия попрошайничеством, если лицо ранее не привлекалось к ответственности за их совершение, влечет наложение административного штрафа в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей или административный арест на срок от 10 до 15 суток".

В пояснительной записке авторы указывают, что "в настоящий момент законодательство не содержит ответственности за указанные деяния, чем пользуются недобросовестные лица, эксплуатирующие наименее защищенных граждан путем понуждения" их к занятию попрошайничеством. По их словам, фактически речь идет о заключении "таких людей в некую форму рабства, при которой человек осуществляет попрошайничество, доходы от которого изымаются его организаторами".

Позиция правительства

В настоящее время статья 151 УК РФ предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, включая бродяжничество или попрошайничество. Как указано в официальном отзыве правительства, "в связи с этим возникает коллизия норм указанной статьи с нормами", которые предлагают справороссы. Кроме того, описанный авторами законопроекта состав преступлений "при определенных условиях будет обладать признаками деяний, предусмотренных" статьей УК РФ о незаконном лишении свободы.

В кабмине также указали, что "законодательством ряда субъектов РФ установлена административная ответственность за попрошайничество и приставание к гражданам с целью попрошайничества, однако статистических данных, свидетельствующих о недостаточности существующих мер уголовной и административной ответственности, пояснительная записка к законопроекту не содержит". В связи с этим правительство не поддержало законопроект.