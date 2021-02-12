Для участников "Московского долголетия" хотят организовать занятия футболом

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Футбольные секции могут появиться в программе "Московское долголетие". Об этом сообщил в пятницу заместитель руководителя Департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов.

"Мы рассчитываем, что для мужчин пенсионного возраста мы предложим вместе с коллегами из спортивного блока футбольные секции, потому что спрос на них есть, и тем самым доля мужчин в проекте тоже увеличится", - сказал Филиппов в ходе онлайн-дискуссии в ТАСС.

Он отметил, что также для участников "Московского долголетия" совместно со столичным управлением ЗАГС планируется проводить просветительские прямые эфиры на темы знакомств, отношений и психологического комфорта.

С 16 марта в соответствии с указом мэра Москвы была временно приостановлена работа кружков и секций "Московского долголетия", а большинству участников в возрасте старше 65 лет рекомендовали соблюдать домашний режим в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. С этого момента все мероприятия для старшего поколения поэтапно стали переводиться в онлайн-формат. Для участников доступно более 30 видов активностей в дистанционном формате.