Полиция Москвы просит не реагировать в соцсетях на призывы к незаконным акциям

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Полиция просит москвичей и гостей столицы не реагировать на провокационные призывы к протестным акциям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Полиция рекомендует москвичам и гостям города не реагировать на размещаемые в сети Интернет и социальных сетях провокационные призывы к протестным акциям. Помните, что вам предлагают участвовать в незаконных действиях, за которые предусмотрена административная ответственность, а в ряде случаев и уголовная", - сказал собеседник агентства.

Он также напомнил, что 23, 31 января и 2 февраля в Москве прошли несогласованные мероприятия, а их организаторы проигнорировали неоднократные предупреждения полиции и других правоохранительных структур о запрете на проведение массовых акций в период действия ограничительных мер, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Также в полиции отметили, что граждане, нарушившие закон на незаконных акциях, доставлены в территориальные отделы внутренних дел Москвы для привлечения к административной ответственности. "Были собраны и переданы в следственные органы материалы, на основании которых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 236 ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"), 267 ("Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") УК РФ", - заключил собеседник.

Несанкционированные акции прошли в ряде городов России 23 и 31 января. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.

В новость внесены изменения (15:41 мск) - добавлены подробности по тексту.