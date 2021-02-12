"Необычная попытка входа". В мой аккаунт в Instagram кто-то пытается войти. Что делать?

О том, что уведомлений о "необычных попытках входа" стало очень много, в Instagram знают, но конкретную причину пока не готовы назвать. "Известно о жалобах на повышенное число таких уведомлений, мы проводим расследование", — сказал представитель компании Facebook (которой принадлежит Instagram и WhatsApp).

Instagram отправлял такие уведомления и раньше (автору этого текста они приходили пару раз в прошлом году). Обычно так происходит, когда действительно кто-то посторонний пытается войти в аккаунт. У соцсетей есть алгоритмы, которые позволяют предотвращать взломы страниц. Если Instagram видит вашу непривычную активность (пример: вы в Москве, а в аккаунт пытаются войти из Перми), попытка блокируется, вам приходит уведомление и просьба подтвердить учетную запись.

В "Лаборатории Касперского" заметили другую подозрительную активность в отношении пользователей Instagram. Но пока не нашли ответа, в чем цель.

"С конца прошлого года мы видим активность, связанную со сбором данных о пользователях Instagram. Людям приходят СМС, в которых содержится код для восстановления доступа к аккаунту и ссылка на сам аккаунт. Вероятнее всего, схема следующая: номера телефонов пользователей вводят на страничке восстановления доступа к аккаунту в Instagram. Таким образом можно проверить, зарегистрирован ли номер на платформе. История носит массовый характер, но на данный момент неизвестно, кто это делает и для чего. Пользователи, которые обращались к нам с вопросом о таких СМС, никаких писем о подозрительных входах в аккаунты от платформы не получали. Проверочный код в СМС достаточно сложный, вероятность того, что его смогут подобрать, очень мала", — говорит Сергей Голованов, ведущий эксперт "Лаборатории Касперского".