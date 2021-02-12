"Необычная попытка входа". В мой аккаунт в Instagram кто-то пытается войти. Что делать?

Жалобы на подозрительные попытки входа участились в последние пару недель. Иногда уведомления об этом приходят несколько раз в день.
Что происходит?
О том, что уведомлений о "необычных попытках входа" стало очень много, в Instagram знают, но конкретную причину пока не готовы назвать. "Известно о жалобах на повышенное число таких уведомлений, мы проводим расследование", — сказал представитель компании Facebook (которой принадлежит Instagram и WhatsApp).
Instagram отправлял такие уведомления и раньше (автору этого текста они приходили пару раз в прошлом году). Обычно так происходит, когда действительно кто-то посторонний пытается войти в аккаунт. У соцсетей есть алгоритмы, которые позволяют предотвращать взломы страниц. Если Instagram видит вашу непривычную активность (пример: вы в Москве, а в аккаунт пытаются войти из Перми), попытка блокируется, вам приходит уведомление и просьба подтвердить учетную запись.
В "Лаборатории Касперского" заметили другую подозрительную активность в отношении пользователей Instagram. Но пока не нашли ответа, в чем цель.
"С конца прошлого года мы видим активность, связанную со сбором данных о пользователях Instagram. Людям приходят СМС, в которых содержится код для восстановления доступа к аккаунту и ссылка на сам аккаунт. Вероятнее всего, схема следующая: номера телефонов пользователей вводят на страничке восстановления доступа к аккаунту в Instagram. Таким образом можно проверить, зарегистрирован ли номер на платформе. История носит массовый характер, но на данный момент неизвестно, кто это делает и для чего. Пользователи, которые обращались к нам с вопросом о таких СМС, никаких писем о подозрительных входах в аккаунты от платформы не получали. Проверочный код в СМС достаточно сложный, вероятность того, что его смогут подобрать, очень мала", — говорит Сергей Голованов, ведущий эксперт "Лаборатории Касперского".
Что делать?
Проверьте, правда ли эти сообщения отправляет вам Instagram.
Некоторые уведомления Instagram на самом деле могут быть попытками фишинга (это когда хакеры пытаются выманить у вас данные с помощью приманки). Например, вам предлагают поменять пароль, вы вводите в специальной форме новые данные — они становятся известны злоумышленникам. Проверьте, какие уведомления Instagram отправлял вам за последние две недели. Сделать это можно здесь: "Настройки — Безопасность — Электронные письма от Instagram".
Включите двухэтапную аутентификацию,
чтобы при входе в аккаунт вам приходил пароль на телефон. Когда кто-то попытается получить доступ к вашему аккаунту с неопознанного браузера или устройства, вам нужно будет подтверждать действие. В Instagram настроить ее можно по этой ссылке.
Используйте сложные пароли.
Это 12–16 символов (можно и больше): букв, цифр и специальных символов разного регистра.
Используйте уникальный пароль для каждого сайта (а не один для всех).
Иначе, если у вас украдут Instagram, то вслед за ним уведут и другие аккаунты. Запомнить столько паролей — трудно. Установите менеджер паролей — это специальное приложение, чтобы хранить их. Останется запомнить пароль только от него.
Проверьте адрес электронной почты, привязанной к странице.
Возможно, вы им давно не пользуетесь. Привяжите актуальный адрес. Проверить контакты в Instagram: редактировать профиль — настройки личной информации. В Facebook: "Настройки" — "Общие" — "Контактная информация" — добавить дополнительный адрес электронной почты или номер мобильного телефона.
Запретите доступ ненужным и ненадежным приложениям к вашему аккаунту.
Есть приложения, написанные специально для Instagram, например те, что считают ваших гостей в Instagram. Они замечены в том, что часто крадут данные. Удалив ненужные сервисы, вы снизите риск угона аккаунта. В Instagram удалить их можно здесь: "Настройки" — "Безопасность" — "Приложения и сайты".
Привяжите аккаунт Instagram к Facebook.
Это поможет вам восстановить доступ к странице в Instagram, если возникнут проблемы.
Пройдите верификацию страницы и получите галочку.
Если у вас много подписчиков, вы можете пройти верификацию — подтверждение того, что за вашим профилем или сообществом стоит реальный человек/организация. Вы наверняка видели аккаунты известных людей, отмеченные галочкой. Так сайт защищает популярных пользователей от страниц-клонов и злоумышленников, которые могут распространять фейки от их имени.
В Instagram запросить верифакацию можно так: "Настройки" — "Аккаунт" — "Запросить подтверждение".
Проблем стало больше только у пользователей Instagram?
Нет, в "Лаборатории Касперского" заметили больше попыток угона популярных аккаунтов в Telegram и YouTube. Чаще всего цель — получить выкуп за восстановление доступа к аккаунту. "Украсть аккаунт могут, например, с помощью зловредов, которые получают удаленный доступ к устройству. Но это не единственный возможный сценарий", — говорит Сергей Голованов.
Почитайте нашу подробную инструкцию, как защитить свои аккаунты в разных социальных сетях.
Анастасия Акулова