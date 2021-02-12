Приказную избу XVI-XVII веков из ансамбля Покровского монастыря в Суздале передали РПЦ

ВЛАДИМИР, 12 февраля. /ТАСС/. Владимирская епархия получила в собственность приказную избу XVI-XVII веков из ансамбля Покровского монастыря в Суздале, которая ранее входила в состав Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Об этом в пятницу сообщил журналистам митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

Весной 2019 года согласительная комиссия одобрила передачу церкви двух из 12 объектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника, вопрос о реституции которых поднимался ранее - Знаменской церкви XVIII века и приказной избы XVI-XVII веков из ансамбля Покровского монастыря в Суздале. Решение было поддержано Минкультуры РФ.

"Передана приказная изба в Суздале в Покровском монастыре, продвижение (в вопросе передачи объектов) есть", - сказал митрополит.

Как пояснили ТАСС во Владимирской епархии, в переданном помещении приказной избы планируется создать музей. Вопрос с передачей Знаменской церкви, где ранее располагалось экскурсионное бюро Владимиро-Суздальского музея-заповедника, остается нерешенным в связи с тем, что власти подбирают замену помещения для предоставления музею.

"Мы решили от многого (из того, что изначально просила передать церковь) отказаться, хотя срок реституции прошел, и могли бы требовать, но решили отказаться. Потому что, допустим, Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале, там у нас очень немного монахов, монастырь огромный, и мы не сможем его просто содержать. Музей имеет какие-то деньги с продажи билетов, а мы должны допускать бесплатно паломников и туристов, поэтому нам невозможно будет такие комплексы содержать за счет церкви", - добавил митрополит Тихон.

Изначально Владимирская митрополия претендовала на 12 объектов религиозного назначения, закрепленных за Владимиро-Суздальским музеем-заповедником, включая Золотые ворота, Успенский собор, Странноприимный дом, Дмитриевский собор во Владимире, памятники Спасо-Евфимиева монастыря, Богородице-Рождественский собор, Знаменскую церковь и приказную избу в Суздале, а также на Георгиевский собор в Гусь-Хрустальном. Общая площадь заявленных объектов составляла более 20% от общей площади экскурсионных площадей музея, а на культовые объекты приходится 65% всех посещений музея-заповедника, который является одним из центральных на маршруте Золотого кольца России.