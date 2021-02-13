В США опрос показал, что 54% респондентов хотели бы, чтобы Трамп навсегда ушел из политики

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Многие американцы считают, что бывшему президенту США Дональду Трампу следовало бы прекратить участие в политической жизни страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса общественного мнения, проведенного телеканалом CNBC.

Согласно представленным данным, 54% респондентов высказались за то, чтобы Трамп "полностью отошел от политики". Такой шаг одобрили бы 81% опрошенных из числа демократов, 26% республиканцев, а также 47% участников исследования, которые не поддерживают ни одну из двух партий.

Вместе с тем 74% респондентов из числа республиканцев рассчитывают, что Трамп по-прежнему будет активно участвовать в политической жизни страны. 48% опрошенных сторонников Республиканской партии хотели бы, чтобы Трамп "оставался ее главой".

Интернет-опрос был проведен в период со 2 по 7 февраля. В нем приняли участие около тысячи совершеннолетних жителей США.

По сведениям газеты The Wall Street Journal и некоторых других СМИ, Трамп перед уходом с поста главы государства обсуждал со своими единомышленниками возможность создания "новой политической партии". Он якобы хотел назвать данное объединение Патриотической партией. Газета Politico утверждала, что Трамп говорил людям, входящим в его окружение, о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.