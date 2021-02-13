Ученые в Перми создали новый метод экспресс-анализа на коронавирусы для людей и животных

ТАСС, 13 февраля. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ, Пермский Политех) разработали технологию экспресс-анализа для определения антигенов 12 типов коронавируса, включая SARS-CoV-2, людей и животных. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе университета.

Прибор, который планируется создать на его основе, можно будет использовать в домашних условиях. "За пять минут он сможет определить наличие антигенов коронавирусов человека и животных. По словам ученых, аппарат позволит ускорить выявление зараженных COVID-19 людей и снизить нагрузку на медицинских работников", - сказали ТАСС в вузе.

Среди типов коронавируса, которые можно будет выявлять с помощью прибора, - тяжелый острый респираторный синдром SARS-CoV и ближневосточный респираторный синдром MERS-CoV. В основе методики анализа - использование твердофазной иммунохроматографической среды. Основой для нового прибора станет одна из моделей промышленных контроллеров. Ожидается, что человек сможет сам помещать биоматериал (образцы слюны, крови или мочи) в специальный контейнер и выбирать тип коронавируса для анализа, после чего устройство в течение пяти минут будет формировать результат теста.

"В течение этого времени образуется комплекс "антиген-антитело", который перемещается вдоль тестовой мембраны. Затем модуль диагностики предоставляет результат тестирования. На последнем этапе происходит автоматическая дезинфекция конвейера. По словам ученых, аппарат можно будет использовать многократно, необходимо лишь заменять щупы", - также пояснили представители ПНИПУ.

Авторы протестировали технологию при помощи программного моделирования. Результаты показали точность работы тест-системы. В исследовании также приняли участие разработчики из Пермского государственного аграрно-технологического университета имени академика Д. Н. Прянишникова (ПГАТУ) и Пермского института ФСИН России.