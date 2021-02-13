СМИ: Чехия ведет переговоры о покупке вакцины AstraZeneca без участия ЕК

ПРАГА, 13 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Чехии ведет переговоры о покупке британско-шведской вакцины AstraZeneca непосредственно с производителем в обход Еврокомиссии (ЕК). Об этом со ссылкой на пресс-секретаря национального Минздрава Барбору Петерову сообщило в субботу сетевое издание Seznam Zpravy.

"Минздрав получил предложение о поставке дополнительного количества доз вакцины от представителей компании AstraZeneca, - привело издание слова Петеровой. - С AstraZeneca мы находимся в контакте и ведем переговоры о деталях, прежде всего, о [возможном] объеме поставок, сроках поставок и цене [на предлагаемый препарат]".

Поставки вакцин от коронавируса осуществляются в Чехию при посредничестве Еврокомиссии. AstraZeneca обязалась поставить в республику, где ощущается острый недостаток таких препаратов, три миллиона доз вакцины. Согласно информации Seznam Zpravy, в случае достижения договоренности о прямых поставках с чешскими властями этот объем значительно увеличится.

В Чехию поступают зарегистрированные Европейским агентством лекарственных препаратов (EMA) вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также AstraZeneca.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, как отмечает издание, информировал в начале февраля, что AstraZeneca некоторое время назад через посредника в Дубае предложила республике купить вакцины в обход Еврокомиссии. Такое же предложение, по его словам, поступило от этой компании главам правительств еще двух стран Евросоюза.