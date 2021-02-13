В 17 департаментах Франции объявили предпоследний уровень погодной опасности из-за морозов

ПАРИЖ, 13 февраля. /ТАСС/. Французские синоптики объявили в субботу предпоследний ("оранжевый") уровень погодной опасности в 17 департаментах на западе и востоке страны из-за морозов и ледяных дождей. Об этом сообщила национальная метеорологическая служба Meteo France.

В субботу утром, по данным метеорологов, в Страсбурге столбик термометра опустился до -7 градусов по Цельсию, в Париже, Туре и Бурже - до -4."В течение дня от 0 до -2 градусов по Цельсию ожидается в департаментах Об, Йонна, Верхняя Марна и Кот-д'Ор", - отметили в Meteo France. По информации синоптиков, "низкие температуры во многих регионах страны сохранятся до воскресенья".

В метеослужбе подчеркнули, что "в Бретани на западе Франции в течение субботы также возможны ледяные дожди, которые затем распространятся на восточную часть страны". Синоптики призвали автомобилистов проявлять осторожность, так как "местами на проезжей части будет образовываться наледь".

В ночь на воскресенье температура в некоторых регионах Франции упадет до -12 градусов по Цельсию. "14 февраля морозы по-прежнему будут сильными, особых изменений в погоде не ожидается", - добавили в Meteo France.