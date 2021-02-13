Волонтеры акции "Мы вместе" проводят серию мероприятий с участием ветеранов

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Добровольцы акции "Мы вместе" начали серию познавательных мероприятий, в которых принимают участие ветераны Великой Отечественной войны. Об этом сообщила в субботу пресс-служба организаторов акции.

"В рамках акции взаимопомощи "Мы вместе" в регионах страны добровольцы проводят телемосты с ветеранами, цикл игр "Что? Где? Когда?", а также посещают и оказывают помощь музеям, посвященным Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

По данным организаторов, в Республике Татарстан, Смоленской области и Пермском крае проходят телемосты с участием ветеранов, в ходе которых они рассказывают волонтерам о войне.

"Интеллектуальные игры "Что? Где? Когда?" организованы в Тверской и Томской областях, а также в Республике Саха (Якутия). По задумке организаторов, волонтеры будут отвечать на вопросы о героях и событиях войны, касающихся непосредственно их региона. В Санкт-Петербурге, Севастополе и Тульской области добровольцы отправятся в музеи Великой Отечественной войны, где окажут работникам необходимую помощь", - отмечается в сообщении.

Также волонтеры по всей России продолжают оказывать адресную помощь ветеранам, говорится в пресс-релизе.

Акция "Мы вместе" началась 21 марта 2020 года, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Телефон горячей линии 8-800-200-34-11.