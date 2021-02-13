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Болгарская полиция не позволила неонацистам провести в Софии традиционное шествие

Днем в городе прошло протестное шествие антифашистов под лозунгом "Без нацистов на улицах"

СОФИЯ, 13 февраля. /ТАСС/. Полиция, по распоряжению администрации Софии, не позволила неонацистам провести в субботу традиционное факельное шествие - так называемый Луков марш, названный в честь крайне правого националиста 30-40-х годов прошлого столетия, сторонника альянса Болгарии с Третьим рейхом генерала Христо Лукова (1887-1943 годы).

Как сообщает корреспондент ТАСС, усиленные наряды полиции практически полностью перекрыли в субботу центральную часть Софии и другие места сбора участников марша, не допустив проведения акции. Неонацистов разделили на небольшие группы и позволили лишь возложить цветы к памятной доске на доме, где жил генерал.

"МИД выражает полную поддержку столичной администрации и другим ответственным, которые запретили и помешали в очередной раз проведению Лукова марша. Мы продолжаем остро осуждать и выступать против любых попыток лиц с экстремистскими взглядами манипулировать общественным мнением. Событиям типа Лукова марша нет места в современном болгарском обществе", - говорится в официальном заявлении болгарского внешнеполитического ведомства.

Свою поддержку действиям правоохранительных органов выразили множество политиков и общественных деятелей.

Днем в Софии прошло протестное шествие антифашистов под лозунгом "Без нацистов на улицах".

© Игорь Ленкин/ТАСС

 

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