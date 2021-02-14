Синоптики сообщили, что в Москве 13 февраля был установлен рекорд по количеству осадков

"13 февраля на метеостанции ВДНХ перекрыт рекорд абсолютного максимума осадков за сутки за всю историю метеонаблюдений. Выпало 17,6 мм осадков. Предыдущий рекорд был недавно: в 2019 году выпало 13,6 мм осадков за сутки", - сообщил он.

Ранее Вильфанд сообщил, что 13 февраля 2021 года стал вторым в ранге самых снежных за всю 142-летнюю историю метеонаблюдений в Москве, высота сугробов достигла 58-59 см. До установления нового рекорда высоты снежного покрова не хватило лишь 2-3 см.

История метеонаблюдений в Москве

Регулярные метеонаблюдения в Москве ведутся с 1 января 1879 года. В тот день профессор кафедры земледелия Петровской сельскохозяйственной академии (ныне - Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева) Анатолий Фадеев снял первые отсчеты по метеорологическим приборам. Он же стал инициатором создания при сельхозакадемии метеорологической обсерватории (ныне - Метеорологическая обсерватория им. В. А. Михельсона; употребляемое название - метеостанция ТСХА), по измерениям которой определялась фактическая погода и температурные рекорды в Москве.

С 1948 года опорной метеостанцией Москвы является станция на территории ВДНХ. Именно ее показания учитываются при регистрации рекордов погодных явлений в столице. Метеостанция ВДНХ была открыта на северо-востоке столицы 1 августа 1939 года. С началом Великой Отечественной войны в 1941 года закрылась, возобновила работу в 1948 года.

Для составления прогнозов используются также данные расположенных в пределах Москвы государственных метеостанций Балчуг (с 1946 года; находится около Кремля), Тушино (с 1987 года; северо-запад), Михайловское в Троицком административном округе столицы (юго-запад). Наблюдения за погодой в столице ведут метеорологическая обсерватория МГУ им. М. В. Ломоносова (с 1954 года; Воробьевы горы), метеостанции ТСХА, аэропортов Внуково (юго-запад), Домодедово (юг), Шереметьево (северо-восток).