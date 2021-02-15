В городах Дальнего Востока почтили память воинов-интернационалистов

ТАСС, 15 февраля. Память земляков, воевавших за пределами России, почтили в крупных городах Дальнего Востока. Возложения цветов к мемориалам, митинги и концерты состоялись во Владивостоке, Хабаровске, Чите, Магадане и Благовещенске, сообщают региональные пресс-службы.

"В честь 32-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в сквере воинов-интернационалистов [Благовещенска] возлагают цветы. <…> В течение дня запланированы ритуал отдания воинских почестей, организованный Дальневосточным высшим командным училищем им. маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, и торжественное возложение цветов ветеранами боевых действий", - сообщается на сайте администрации Благовещенска.

В пресс-службе Восточного военного округа сообщили ТАСС, что в округе проходят возложения цветов и венков с участием представителей ветеранских организаций. В Хабаровске венок и цветы возложили к памятнику воинам, погибшим в вооруженных конфликтах и локальных войнах, а также к мемориалу "Черный тюльпан". В краевой филармонии прошли торжественное собрание и концерт памяти.

В Забайкалье торжественный митинг состоялся в парке краевого дома офицеров. Еще одно мемориальное собрание пройдет у памятника землякам-забайкальцам в поселке Текстильщиков. По окончании митинга в театре национальных культур "Забайкальские узоры" состоится концерт "Спасибо, ребята".

Официальная дата Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества - 15 февраля - утверждена в 2011 году и приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. По данным Минобороны, после окончания Второй мировой войны 1,5 млн советских и российских граждан приняли участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за пределами страны в нескольких десятках государств Азии, Африки и Латинской Америки - Афганистане, Анголе, Эфиопии, Вьетнаме, Корее, Мозамбике, Никарагуа, на Кубе, в республиках бывшего СССР, Югославии и др. При исполнении служебного долга за рубежом погибли около 25 тыс. советских и российских граждан.