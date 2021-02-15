Коэффициент распространения коронавируса в России остался на уровне 0,96

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник остался на уровне 0,96. В Москве он снизился до 1,1, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В восьми из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент находится ниже единицы. Выше он только в Москве, а также Московской области, где показатель поднялся до 1,05 - максимума с 2 февраля.

В Иркутской области он равен 0,98, в Воронежской и Ростовской - 0,97, в Нижегородской - 0,95, в Свердловской - 0,93, в Санкт-Петербурге - 0,9. В Красноярском крае и Архангельской области коэффициент оказался на уровне 0,87.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.