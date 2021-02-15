Центр детской гематологии и онкологии в Москве оказал помощь 2,3 тыс. детей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Всего 2,3 тыс. детей прошли лечение в Центре детской гематологии и онкологии в Морозовской больнице с 2014 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Ежегодно 15 февраля отмечается Международный день детей, больных раком. С 2014 года в Морозовской детской больнице функционирует городской Центр детской гематологии и онкологии. Ежегодно медицинскую помощь здесь получают более 400 детей и подростков с онкологической патологией.

"С момента создания центра у нас прошли лечение более 2,3 тыс. детей. Надо отметить, что в большинстве случаев болезнь удается победить. Показатели выживаемости детей с онкологическими заболеваниями сопоставимы с достижениями ведущих детских клиник развитых стран, а по некоторым и превышают их. В центре созданы все условия и применяются самые современные методы лечения, разработанные ведущими центрами России, Европы и Америки", - приводятся в сообщении слова главного детского гематолога Москвы, заведующего отделением онкологии и гематологии Морозовской больницы Константина Кондратчика.

Центр состоит из отделений онкологии и гематологии, онкологии, гематологии, реанимации и интенсивной терапии для онкологических и гематологических больных. Здесь располагается единственное отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей. С 2018 года врачи отделения трансплантации костного мозга выполнили 109 трансплантаций.

В терапии заболеваний применяются современные высокотехнологичные методы лечения: интенсивная высокодозная полихимиотерапия, клеточная молекулярная и иммунная терапия, инновационные хирургические пособия, соответствующие мировым стандартам ведения пациентов. В рамках научного гранта проводится молекулярная точечная и иммунная терапия у детей, идет работа по формированию современной генетической лаборатории.

"Отделения центра работают в круглосуточном режиме, что позволяет не только своевременно оказывать квалифицированную помощь онкологическим и гематологическим больным, но и оперативно осуществлять консультативную специализированную помощь детям, находящимся в разных отделениях больницы и других клиниках Москвы. В 2020 году специалистами проведено 29 городских онкологических консилиумов с разбором сложных клинических случаев и решением вопросов проведения уникальных или ресурсоемких медицинских технологий", - добавили в пресс-службе.