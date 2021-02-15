КС оценит норму о декриминализации домашнего насилия для ранее судимых за избиение родных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России принял к рассмотрению жалобу на нормы законодательства о декриминализации домашнего насилия и проверит на соответствие основному закону страны статью 116.1 УК РФ, которая, по утверждению заявителя, не позволяет сразу привлекать к уголовной ответственности за побои граждан с неснятой и непогашенной судимостью за такие же преступления. Об этом говорится в картотеке КС.

"Жалоба гражданки Л. Ф. Саковой на нарушение ее конституционных прав положениями статьи 116.1 Уголовного кодекса РФ принята к рассмотрению", - говорится в материалах суда.

Согласно жалобе, которая имеется в распоряжении ТАСС, в КС обратилась жительница Оренбургской области Людмила Сакова, которая проживала с братом, нанесшим ей побои. За это мужчину в 2018 году привлекли к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ ("Побои"). Затем он вновь избил заявительницу и ее сына, за что в марте 2019 году он был привлечен судом уже к уголовной ответственности по статье 116.1 УК РФ ("Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию").

В октябре того же года мужчина вновь избил Сакову, однако в третий раз его вновь привлекли по административной статье 6.1.1 КоАП РФ. Суд общей юрисдикции счел, что с момента привлечения его по данной статье в первый раз прошло больше года и исключил возможность применения к нему уголовного наказания. При этом брат заявительницы во время третьего инцидента имел непогашенную судимость за такое же преступление, однако суды не приняли это во внимание.

Сакова считает, что статья 116.1 УК РФ нуждается в уточнении, так как в настоящее время она не позволяет вновь привлекать к уголовной ответственности граждан, которые имеют непогашенную судимость за нанесение побоев родственникам. Она предлагает исключить из названия данной статьи "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию" слово "административному", так как, согласно заявлению, оно предполагает более мягкое наказание за повторное совершение преступления.

В заявлении Сакова с юристами ссылается также на судебную практику Европейского суда по правам человека, который признает домашнее насилие формой дискриминации. Также она указывает, что в текущей ситуации лицо, избившее близких родственников впервые и гражданин, который сделал это в третий раз, фактически находятся в равном положении и привлекаются по административной статье, что "не соответствует конституционному признаку равенства".

Декриминализация домашнего насилия

В начале 2017 года Госдума приняла закон, который переводит побои, нанесенные близким родственникам, из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые. Речь в законе шла о наказаниях за причинение физической боли родственникам с синяками и ссадинами, но не нанесших вреда их здоровью. В случаях причинения вреда здоровью виновник понесет уголовную ответственность.

Таким образом, в настоящее время виновник таких побоев сначала привлекается по административной статье, а затем, в случае повторного избиения родственника, к уголовной по статье 116.1 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде штрафа до суммы дохода осужденного за три месяца, обязательных либо исправительных работ или арестом до трех месяцев.

После принятия данного законопроекта многие психологи и правозащитники выступили против данной инициативы.