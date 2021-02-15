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Мосгорсуд оставил под арестом Тимура Салихова, напавшего на бойца ОМОН на акции 23 января

Ранее Пресненский районный суд арестовал Салихова до 24 марта

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник оставил под стражей Тимура Салихова, который обвиняется в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции 23 января в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Пресненского районного суда Москвы об избрании меры пресечения в отношении Салихова Т. М. и оставил жалобы без удовлетворения, постановление районного суда - без изменения", - сказали в суде.

Ранее Пресненский районный суд арестовал Тимура Салихова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") УК РФ, сроком до 24 марта 2021 года.

Следствие полагает, что 23 января на Страстном бульваре Салихов во время участия в несанкционированном митинге несколько раз ударил бойца ОМОН в голову и туловище. Свою вину Салихов признал.

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