Кассационные жалобы защиты Кокорина и Мамаева поступили в Пресненский суд

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Кассационные жалобы на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину поступили в Пресненский суд Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе суда в понедельник.

"В Пресненский районный суд города Москвы поступили кассационные жалобы защитников Кирилла Кокорина, Павла Мамаева, Александра Протасовицкого и Александра Кокорина на апелляционный приговор судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда", - сказала пресс-секретарь. Позднее жалобы будут направлены в кассационный суд, который назначит дату их рассмотрения.

Защита Мамаева просит изменить апелляционный приговор, переквалифицировав его действия с части 2 статьи 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") на часть 1 статьи 115 УК РФ с применением в качестве наказания штрафа, освободив от его исполнения, а также оправдать спортсмена по статье 116 УК РФ ("Побои"). Защита Александра Кокорина, осужденного на 1 год и 6 месяцев колонии за хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью, просит приговор полностью отменить и отправить его на новое апелляционное рассмотрение.

3 августа 2020 года Мосгорсуд отменил приговор в отношении Мамаева, Кирилла Кокорина и Протасовицкого и зачитал новый, согласно которому все трое были оправданы по статье о хулиганстве, их действия квалифицированы как побои, они получили по году исправительных работ. В связи с этим Мамаев, как и Протасовицкий с Кириллом Кокориным, могут рассчитывать на реабилитацию и требовать компенсации. Приговор Александру Кокорину тогда был оставлен без изменения.