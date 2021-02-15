Глава Прикамья поручил разобраться с отоплением в школе, где дети учились в верхней одежде

ПЕРМЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил администрации Кунгурского городского округа и коммунальным службам разобраться с проблемой отопления в школе села Плеханово, где более 300 человек в мороз были вынуждены обучаться в верхней одежде. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба краевого правительства.

"По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина власти Кунгурского городского округа взяли на контроль проблему с отоплением, возникшую в школе селе Плеханово, где учатся более 300 учеников 5-11-х классов. Тепло в школьных кабинетах пропало, когда температура воздуха опустилась ниже -30°С. Ребята вынужденно провели учебный день в куртках", - сказано в сообщении.

Ранее директор школы пожаловалась на проблему с отоплением в Instagram Махонина, она сообщила, что ресурсоснабжающей компании не удалось оперативно решить вопрос.

Морозы установились в Пермском крае на прошлой неделе, затем в выходные резко потеплело, но уже во вторник вновь похолодает. ГУ МЧС России по региону предупреждает, что в период с 16 по 20 февраля в крае ожидается аномально холодная погода, температура воздуха будет опускаться до минус 30 градусов, а по северу до минус 42.