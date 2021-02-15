В Брянской области смягчили режим самоизоляции для пожилых

ТАСС, 15 февраля. Правительство Брянской области в понедельник приняло решение о смягчении режима самоизоляции для жителей старше 65 лет. С 15 февраля это ограничение носит не обязательный, а рекомендательный характер, сообщил оперативный штаб региона.

"Учитывая эпидемиологическую обстановку и рекомендации главного санитарного врача Брянской области Людмилы Трапезниковой, штаб принял решения, которые внесены в действующее постановление [правительства Брянской области] № 106-п. Так, с 15 февраля режим самоизоляции для граждан старше 65 лет носит рекомендательный характер", - говорится в сообщении.

Режим обязательной самоизоляции для пожилых установили в регионе по 14 февраля.

В Брянской области продолжает действовать масочный режим в общественных местах, в транспорте, сохраняется запрет на работу торговых объектов площадью более 800 кв. м, с 23:00 до 06:00 запрещена работа ресторанов, баров, кафе. В дневное время предприятия общепита могут работать при загрузке не более чем на 50%, количество участников торжественных мероприятий, в том числе свадебных банкетов, ограничили до 30. Приостановлена работа детских игровых комнат, размещенных в торговых и культурно-досуговых центрах. Возобновлены спортивные мероприятия с условием заполняемости объекта не более чем на 25%, кинотеатры и театры могут работать при условии заполняемости зала не более чем на 50%.

По данным оперштаба на 15 февраля, в Брянской области с начала пандемии вывялено 31 451 случай заражения коронавирусом, в том числе 133 за последние сутки. Выздоровели 30 247 человек, 249 пациентов умерли.