В Сочи назвали именами кавказских рек детенышей леопарда

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Котята дикой самки переднеазиатского леопарда Чери, появившиеся на свет осенью 2020 года в Сочинском центре восстановления леопарда, получили имена в честь рек Хоста и Лаура, протекающих по территории Сочинского нацпарка и Кавказского государственного природного биосферного заповедника.

"По сложившейся традиции родившихся в центре котят называют в честь гор, рек и урочищ, расположенных в пределах исторического ареала обитания переднеазиатского леопарда на юге России. Соблюдая эту традицию, малышек назвали в честь двух рек Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника. Теперь одну из них зовут Лаура, а другую - Хоста", - говорится в сообщении пресс-службы нацпарка.

По словам заместителя директора - руководителя Центра восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка Умара Семенова, за последние несколько месяцев котята хорошо набрали в весе. "Сейчас каждая малышка весит порядка шести килограмм. У них блестяще развиты инстинкты, которые в центре будут обязательно развивать и поддерживать", - сказал он.

Сейчас Лаура и Хоста вместе с матерью Чери переведены в большие вольеры, в которых котятам представлено достаточно места для игр. "Вольеров всего шесть, каждый размером один гектар. Оба котенка включены в программу подготовки к выпуску", - добавили в пресс-службе.

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, он занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась. Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и других.