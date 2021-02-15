"Сбер" распространил программу развития бизнес-талантов SberZ на все школы России

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. "Сбер" распространил на всю страну действие программы развития предпринимательских талантов SberZ у школьников, с 2021 года ее участниками смогут стать учащиеся 8-11-х классов любой российской школы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба банка.

"Сбер" при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) масштабировал школьный акселератор SberZ на всю Россию. Акселератор помогает подросткам развить навыки XXI века и освоить основы предпринимательства: они смогут пройти весь цикл создания собственного бизнеса - от генерации идеи до запуска проекта. С 2021 года стать участниками акселератора могут учащиеся 8-11-х классов любой школы страны", - говорится в сообщении.

Программа была запущена в пилотном режиме в 2019 году в четырех школах Москвы, затем в конце 2020 года ее запустили в более чем 500 школах в 33 регионах России, от Калининграда до Хабаровска. Как отмечают в пресс-службе, SberZ научит школьников создавать свои проекты с нуля, работать в команде, позволит обзавестись новыми связями, получить предложения от партнеров "Сбера". Для участия в программе школам необходимо подать заявку на сайте sber-z.sberclass.ru до 15 марта.

Обучение в SberZ будет проходить в два этапа. Сначала в течение 10 недель участники пройдут 12 онлайн-модулей на образовательной платформе "СберКласс" с лекциями, практическими заданиями и инструментами для построения стартапа. Школьники создадут вокруг своих стартапов проектные команды, 200 лучших команд пройдут во второй этап. Далее в течение следующих 10 недель команды будут развивать свои проекты с помощью присоединившихся к ним наставников и создавать работающую версию продукта, второй этап частично пройдет офлайн, если позволит эпидемиологическая ситуация, отметили в "Сбере".

"Сегодня основная конкуренция в мире разворачивается между компаниями, которых не существовало еще несколько десятков лет назад, а в будущем конкуренция будет определяться качеством компаний, создаваемых в наши дни. Именно поэтому предпринимательство - ключевой навык, который определяет конкурентоспособность экономики и уровень благосостояния общества в целом. Исследования показывают, что россияне считают, что в среднем они реже, чем жители других стран, обладают навыками, достаточными для старта собственного дела. Поэтому одной из своих задач акселератор SberZ видит популяризацию предпринимательства в России и помощь подросткам в освоении основ предпринимательства", - цитируют в пресс-службе председателя правления "Сбера" Германа Грефа.

Сотрудничество АСИ и "Сбера"

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева подчеркивает, что многолетнее сотрудничество АСИ и "Сбера" в сфере развития талантов получило новое развитие, теперь и в рамках школьного акселератора SberZ. "Такие инициативы агентства, как создание возможностей для регистрации несовершеннолетних в качестве самозанятых, навигация по мерам поддержки проектов на платформе "Конструкториум", а также запуск механизма частного венчурного инвестирования в стартапы молодежи до 18 лет создают инфраструктуру, необходимую для развития стартапов выпускников SberZ", - отметила Чупшева, чьи слова передает пресс-служба "Сбера".