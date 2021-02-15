В Думе предложили разрешить Росгвардии оцеплять акватории при незаконном проникновении

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Главы думских комитетов по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн и Василий Пискарев в понедельник внесли в Госдуму законопроект, который дает военнослужащим и сотрудникам Росгвардии право блокировать территории и акватории охраняемых объектов при пресечении попыток лиц незаконно проникнуть на них. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Поправки предлагается внести в закон "О войсках национальной гвардии РФ". Как отмечают авторы инициативы, сегодня в специальные полномочия Росгвардии входит в том числе право оцепить или блокировать участки местности и акватории. При этом войска национальной гвардии должны требовать от граждан соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемых объектах, производить досмотр граждан и осмотр находящихся при них вещей, транспортных и плавучих средств при въезде и выезде на территории акваторий. В случае выявления нарушений, создающих угрозу безопасности граждан или хищения имущества, сотрудники вправе принимать меры по их пресечению и устранению.

В то же время, как отмечают депутаты, в законе не установлено такое основание для блокирования, как оцепление акваторий охраняемых объектов при пресечении попыток лиц незаконно проникнуть на них. При этом под охраной Росгвардии находятся акватории важных государственных объектов, напоминают авторы инициативы. "Кроме того, Росгвардией обеспечивается безопасность акватории Керченского пролива, Крымского моста, электросетевого энергомоста Российская Федерация - Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым. Отсутствие у Росгвардии полномочий производить оцепление (блокирование) акваторий охраняемых объектов при пресечении попыток незаконного проникновения на них создает реальную угрозу безопасности охраняемых объектов, в том числе путем совершения терактов, диверсий и иных актов незаконного вмешательства, которые могут иметь тяжкие последствия и нести угрозу для населения", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим депутаты предлагают разрешить войскам национальной гвардии оцеплять акватории охраняемых объектов при пресечении попыток незаконного проникновения на них. Принятие законопроекта позволит осуществлять необходимые войсковые действия, а также "оперативно принимать меры, направленные на защиту жизни и здоровья граждан, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, предотвращать угрозы в отношении охраняемых войсками объектов и специальных грузов и не допускать возникновения на них чрезвычайных ситуаций".