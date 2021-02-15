ОНФ отреагирует на большинство обращений, поступивших к пресс-конференции Путина в декабре

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен в ближайшие месяцы отреагировать на большую часть из 344 тыс. обращений, поступивших на декабрьскую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, в ходе которой работал кол-центр. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ОНФ.

"Народный фронт подвел первые итоги отработки обращений, поступивших на декабрьскую пресс-конференцию президента России, лидера ОНФ Владимира Путина, которая в прошлом году была совмещена с "Прямой линией". Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов сообщил, что всего на "Прямую линию" поступило 344 тыс. обращений граждан, по 25 тыс. из них уже приняты решения, реакция на большинство обращений последует в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.

По словам Кузнецова, около 52 тыс. обращений были связаны с соцподдержкой и помощью людям в трудной жизненной ситуации, 28 тыс. - с жильем, еще около 16 тыс. обращений затрагивали вопросы медицинской помощи.

"Кроме того, люди задают вопросы о льготных лекарствах. В этот раз было сравнительно мало массовых обращений. Из них можно отметить 1,5 тыс. обращений, которые поступили по загрязнению воздуха в Тольятти. Сейчас экологи с этим разбираются. Еще стоит сказать, что поступают не только жалобы, но и благодарности Владимиру Владимировичу за работу, которая ведется, таких обращений около 1,5 тыс.", - приводятся в пресс-релизе слова Кузнецова.

Он добавил, что органы власти оперативно реагируют на поступившие обращения. "Темп, с которым мы движемся, позволяет говорить, что в ближайшие месяцы большая часть тех обращений, которые можно решить, будут решены", - подчеркнул глава исполкома Народного фронта.

Пресс-конференция главы государства состоялась 17 декабря. Она продолжалась 4 часа 29 минут, за это время Путин ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в кол-центр от граждан.