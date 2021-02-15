В Тульской области закрыли около трети мест в госпиталях для пациентов с COVID-19

ТУЛА, 15 февраля. /ТАСС/. Количество мест в инфекционных госпиталях Тульской области сократили с 1,6 тыс. до 1 тыс., из них 25% остаются свободными. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперативного штаба.

"Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк сообщил, что по состоянию на 15 февраля в регионе в девяти госпиталях развернуто 1 033 койки для больных с коронавирусом. Из них сейчас свободно 25%", - говорится в сообщении.

Планомерное сокращение коечного фонда в ковидных госпиталях позволяет переводить медучреждения в обычный режим работы. "С 8 февраля в обычном режиме работает Тульская областная клиническая больница №2. Готовится вернуться к плановому режиму и [Тульская] городская больница № 10", - отметили в пресс-службе.

С учетом улучшения эпидемиологической обстановки в регионе в медучреждениях приступили к диспансеризации населения, в течение года планируется обследовать более 430 тыс. человек. "Организована работа врачебных выездных бригад и медицинских мобильных комплексов. Составлены графики выездов. Будет возобновлена доставка пожилых граждан в поликлиники транспортом учреждений социальной защиты", - добавили в пресс-службе.

По данным на 8 февраля, из свыше 1,6 тыс. коек, развернутых в инфекционных госпиталях региона, были свободны порядка 42%. Губернатор Алексей Дюмин поручил министру здравоохранения области рассмотреть возможность постепенного перехода медучреждений к плановой работе.

В Тульской области с начала пандемии выявлено 31 320 случаев заражения коронавирусом, в том числе 145 - за последние сутки. Выздоровел 28 881 человек, 1 146 пациентов умерли. В период с 8 по 14 февраля зафиксировано суммарно 1 067 заражений, что на 8% ниже показателей предыдущей недели.