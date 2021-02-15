Приамурью нужно 16 млрд рублей для модернизации сетей с высоким процентом износа - власти

ТАСС, 15 февраля. Обновление почти 1,8 тыс. объектов коммунальной инфраструктуры Амурской области, которые изношены на 60% и более, потребует примерно 16 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил в понедельник зампред правительства региона Павел Матюхин.

"В Амурской области 1 788 объектов коммунальной инфраструктуры с износом более 60%. Дефицит денег для их обновления - порядка 16 млрд рублей", - сообщил Матюхин на заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в рамках Дней Амурской области.

Согласно материалам презентации, которую представил Матюхин на заседании, регион планирует получить средства из федерального бюджета.

Зампред правительства Амурской области перечислил объекты, которые требуют незамедлительной модернизации. Среди них котельная в микрорайоне "Южный" города Белогорск и участки городских сетей водоснабжения и водоотведения в городе Сковородино. По словам Матюхина, также необходимо развивать систему водоотведения в Благовещенске.

Как сообщал ТАСС по итогам встречи губернатора Амурской области Василия Орлова с вице-премьером Маратом Хуснуллиным в октябре 2020 года, на модернизацию объектов коммунального хозяйства региона за три года из областного бюджета было истрачено 1,6 млрд рублей.