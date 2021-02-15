В Карачаево-Черкесии более 60 детей-сирот получат квартиры в 2021 году

ЧЕРКЕССК, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии намерены обеспечить жильем более 60 детей-сирот в течение 2021 года, сообщила в понедельник пресс-служба главы и правительства региона.

"По поручению главы КЧР Рашида Темрезова, финансирование на приобретение жилья сиротам республики за три года увеличено в 3,5 раза. В 2021 году для сирот республики планируется приобрести не менее 60-63 квартир. В этом году на эти цели выделено 84 млн рублей", - говорится в сообщении.

В 2018-2019 годах денежные поступления из федерального и республиканского бюджетов на обеспечение жильем детей-сирот были увеличены в два раза. В 2020 году также было принято решение удвоить количество выделяемых квартир детям-сиротам. По данным республиканского министерства финансов, в 2019 году объем средств, выделяемых на приобретение жилья для детей-сирот, увеличился на 22,4% по сравнению с 2018 годом, на эти цели в республиканском бюджете было предусмотрено более 40 млн рублей. В 2019 году было приобретено 29 квартир, в 2020 году - 53 квартиры.

Ранее полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития КЧР отметил, что в регионе отмечается положительная динамика по выделению денежных средств на обеспечение жильем детей-сирот, однако необходимо кардинально пересмотреть подход к решению этой проблемы и ускорить темпы обеспечения жилыми помещениями этой категории людей.

По состоянию на 1 января 2021 года на учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями состояли 726 человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них право на получение жилого помещения наступило у 580 жителей республики.