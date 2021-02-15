ВОЗ изучает возможность применения "Ивермектина" для лечения коронавируса

ЖЕНЕВА, 15 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время изучает возможность применения "Ивермектина" в качестве возможного лекарства от коронавируса. Об этом заявила в понедельник на брифинге эксперт организации Мария ван Керкхове.

"Мы изучаем различные исследования на этот счет", - отметила она. Однако пока своего заключения организация не вынесла, добавила ван Керкхове.

"Ивермектин" - созданное в 70-х годах прошлого века средство от паразитов, широко применяемое для лечения животных, а в ряде случаев и людей. Препарат показал высокую эффективность против коронавируса в культуре клеток, и с весны прошлого года его применяют в некоторых странах Латинской Америки для облегчения симптомов коронавирусной инфекции. Препарат успешно прошел несколько испытаний, однако количество их участников было небольшим.