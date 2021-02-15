В США заявили, что вакцина может справиться не со всеми штаммами коронавируса

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи выразил мнение, что не со всеми штаммами коронавируса на данный момент можно справиться с помощью вакцины, поэтому пока рано расслабляться.

"В то время как дела идут в правильном направлении, <...> мы столкнемся с появлением вариантов и мутаций, ряд из которых имеет функциональное влияние на то, как мы будем реагировать, - сказал он в интервью новостному порталу Axios, отрывок из которого размещен в понедельник на сайте издания. - К счастью, с рядом из них вакцина хорошо справляется, но не со всеми". При этом Фаучи не уточнил, о каком конкретно препарате идет речь.

"Люди не должны расслабляться. Предстоит еще много пройти. Возможно, появление новых вариантов [вируса] станет камнем преткновения, который будет формировать всю картину", - добавил эксперт.

Вместе с тем главный инфекционист выразил оптимизм по поводу эффекта от вакцинации.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США 14 млн человек получили обе дозы вакцины.