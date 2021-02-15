Кол-центр по вопросам COVID-19 в Дагестане за два месяца обработал свыше 16 тыс. звонков

МАХАЧКАЛА, 15 февраля. /ТАСС/. Операторы регионального кол-центра по вопросам новой коронавирусной инфекции в Дагестане обработали свыше 16 тыс. звонков за два месяца. Об этом в понедельник журналистам сообщил ректор Дагестанского государственного медицинского университета Сулейман Маммаев.

"Региональный кол-центр по вопросам новой коронавирусной инфекции функционирует уже более двух месяцев. За это время операторами обработано более 16 тыс. звонков", - сказал Маммаев.

По его словам, больше всего жителей республики интересуют вопросы госпитализации, лекарственного обеспечения (в частности, на амбулаторном лечении), маршрутизации больных. Кроме того, в последнее время они интересуются вакцинацией, показаниями и противопоказаниями, а также расположением пунктов, в которых можно получить прививку.

"К работе центра привлечены более 60 студентов, которые работают в круглосуточном режиме", - сказал ректор вуза.

Ранее врио главы Дагестана Сергей Меликов поручил создать в регионе единый кол-центр по вопросам оказания помощи в период борьбы с COVID-19.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане, по состоянию на 15 февраля, зарегистрировано 29 099 подтвержденных случаев заражения (плюс 72 человек за сутки), 26 633 выздоровели, умерли 1 297 человек.