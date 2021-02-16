Лидер Экваториальной Гвинеи вакцинировался китайским препаратом от COVID-19

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого прошел первый этап вакцинации китайским препаратом от коронавируса нового типа. Об этом сообщило во вторник агентство " Синьхуа ".

По его данным, гвинейский лидер привился инактивированной вакциной, разработанной фармацевтической компанией Sinopharm.

Как уточнила правящая Демократическая партия Экваториальной Гвинеи, Обианг призывает население последовать его примеру, поскольку это "единственная осязаемая возможность избежать смертей из-за коронавируса".

На прошлой неделе МИД КНР проинформировал, что китайское правительство направило в эту страну партию препарата, которая 10 февраля прибыла в ее столицу город Малабо. Таким образом, Экваториальная Гвинея стала первым африканским государством, получившим вакцину, произведенную в Китае.

Тем самым, как отметил ранее официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь, Пекин приступил к выполнению своих обязательств в соответствии с распоряжением председателя КНР Си Цзиньпина, который пообещал Африке активную поддержку в борьбе с пандемией.