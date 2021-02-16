В США из-за похолодания и плохих погодных условий закрылись пять аэропортов

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Пять аэропортов в США прекратили свою работу из-за резкого похолодания и ухудшения погодных условий. Об этом свидетельствуют распространенные в понедельник данные Федерального авиационного управления США.

По его сведениям, в настоящее время закрыты два международных аэропорта в штатах Техас и Миссисипи, а также три региональных аэропорта, расположенных в Техасе и Луизиане. Как отмечает телекомпания CNN, всего в понедельник в США были отменены более 3 700 рейсов.

Из-за резкого похолодания более 4 млн жителей страны остались без электричества, в том числе свыше 3,6 млн в Техасе. В Далласе (штат Техас) столбик термометра упал до отметки минус 15 градусов Цельсия, в Оклахома-Сити (штат Оклахома) - до минус 21, в Канзас-Сити (штат Миссури) - до минус 35 градусов. Как отмечает CNN, нынешние температурные значения стали рекордными для этих городов с 1989 года.

Национальная метеорологическая служба США прогнозирует дальнейшее похолодание в Техасе. Средняя температура воздуха в этом штате, как ожидается, опустится до минус 26 градусов. Как информировала телекомпания ABC, в Хьюстоне прогнозируется самая холодная погода за последние 122 года. Из-за холодов несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий США были вынуждены приостановить свою работу.