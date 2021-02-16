В Приморье сдали в эксплуатацию долгострой, квартиры в котором ждали 122 человека

ВЛАДИВОСТОК, 16 февраля. /ТАСС/. Дом-долгострой, квартиры в котором ждали 122 человека и который застройщик намеревался сдать еще в 2015 году, ввели в эксплуатацию в городе Артеме в Приморье. Строительство удалось завершить на средства субсидии из краевого бюджета, сообщила во вторник пресс-служба правительства края.

"Многоквартирный 17-этажный дом на Лазо, 15/1, в Артеме ввели в эксплуатацию. Застройщик дома на Лазо, 15/1 - компания ООО "ДВ "Монолит" - планировал сдать объект еще в 2015 году. В 2020 году в рамках работы по восстановление прав обманутых дольщиков дом был передан в Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края и признан проблемным объектом, благодаря чему стало возможным финансирование завершения строительства за счет субсидии из краевого бюджета. На эти цели выделили около 175 млн рублей", - сообщила пресс-служба.

Эта работа позволила восстановить в правах 122 человека. Дому присвоили новый адрес: улица Интернациональная, 73. В здании есть семь свободных жилых и два нежилых, офисных помещения, которые выставлены на продажу. Это поможет застройщику обеспечить возвратность средств, которые были направлены из краевого бюджета на завершение строительства дома.

"Завершением строительства занималась компания ООО "Хоттей", выбранная по результатам конкурсных процедур. Работы приняты без замечаний, дом готов к эксплуатации. В течение пяти лет действует гарантия на выполненные работы и в случае, если у граждан возникнут замечания, подрядчик обязан их устранить", - сообщила пресс-служба со ссылкой на информацию Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края.

Всего за 2019-2020 год в Приморье были введены в эксплуатацию 12 долгостроев во Владивостоке, Артеме и Уссурийске, это позволило восстановить в правах 2 065 человек. В 2021 году Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края достроит еще пять проблемных домов, и жилье получит еще 1 071 житель региона.

В 2019 году в рамках Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин подписал резолюцию о выделении Приморскому краю 3 млрд рублей из федерального бюджета на три года для решения проблемы дольщиков. С федеральной поддержкой удастся достроить 26 домов. Решение вопросов по вводу в эксплуатацию объектов незавершенного долевого строительства - одно из мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда". Цель этого нацпроекта в Приморском крае - построить более 3 млн квадратных метров жилья до 2024 года.